جونسون عرض على 10 نواب منشقين العودة إلى حزب المحافظين

لندن - (د ب أ)

عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على 10 من 21 منشقًا، العودة إلى حزبه (المحافظون).

كان هؤلاء الأعضاء صوتوا قبل نحو شهرين ضد الحكومة، في الخلاف حول سياسة جونسون الذي قرر طردهم من الحزب.

وجاء عرض جونسون على النواب العشرة بالعودة إلى الحزب قبل وقت قصير من تصويت أجراه البرلمان البريطاني أمس الاثنين على إجراء انتخابات جديدة.

ومن غير المعروف بعد كم عدد النواب الذين قبلوا عرض جونسون.