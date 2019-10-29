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برلمانيون أوروبيون يقومون بأول زيارة لكشمير منذ تجريده من وضع الحكم الذاتي

08:17 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
برلمانيون أوروبيون يقومون بأول زيارة لكشمير منذ تجريده من وضع الحكم الذاتي

البرلمان الأوروبي

سريناجار - (د ب أ)

زارت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء الشطر الذي تديره الهند من إقليم كشمير، لتصبح أول وفد أجنبي يزور الإقليم منذ أن جردته نيودلهي من وضعه الخاص كأقليم يتمتع بالحكم الذاتي.

وأثارت الجولة انتقادات حادة من أحزاب المعارضة الهندية والتي تساءلت عن كيف تسمح الحكومة لمشرعين أجانب بالدخول إلى المنطقة في الوقت الذي يتم فيه منع أعضاء البرلمان الهندي من دخول الولاية لأكثر من شهرين.

وأجرى 27 عضوا من 11 دولة محادثات مع مسؤولين عسكريين جنبا إلى جنب مع أعضاء المجتمع المدني لتقييم الوضع على الأرض في كشمير، وذلك بعد يوم من لقاءهم مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي.

وذكرت تقارير إعلامية أن هناك إغلاقا في سريناجار كما أصيب أربعة أشخاص على الأقل خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في المنطقة.

وانتقد زعماء المعارضة في الهند الحكومة لسماحها بالزيارة في الوقت الذي لا يزال فيه الزعماء السياسيون الكشميريون محتجزين، وأضافوا أن الوفد يتكون أساسًا من أعضاء البرلمان من الأحزاب اليمينية.

وأوضح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي في نيودلهي أن أعضاء البرلمان ليسوا جزءًا من وفد برلماني رسمي وأن الزيارة نُظمت لهم بشكل خاص.

البرلمان الأوروبي الهند إقليم كشمير

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