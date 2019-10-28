عمران خان: لا يمكن تحقيق تقدم في باكستان دون إعطاء الأولوية للتعليم

إسلام آباد - أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إنه لا يمكن لبلاده تحقيق التقدم دون إعطاء الأولوية للتعليم..مشددا على أن مجال التعليم مدرج ضمن قائمة أولويات حكومته.

وانتقد عمران خان -بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية اليوم الاثنين- الحكومات الماضية على تجاهل مجال التعليم الهام، وأوضح أن حكومته تركز على الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأضاف أن حكومته تتخذ الإجراءات لتوفير التعليم الحديث للشباب من خلال إنشاء المؤسسات التعليمية.