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    عمران خان: لا يمكن تحقيق تقدم في باكستان دون إعطاء الأولوية للتعليم

    03:46 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
    عمران خان: لا يمكن تحقيق تقدم في باكستان دون إعطاء الأولوية للتعليم

    عمران خان

    إسلام آباد - أ ش أ

    أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إنه لا يمكن لبلاده تحقيق التقدم دون إعطاء الأولوية للتعليم..مشددا على أن مجال التعليم مدرج ضمن قائمة أولويات حكومته.

    وانتقد عمران خان -بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية اليوم الاثنين- الحكومات الماضية على تجاهل مجال التعليم الهام، وأوضح أن حكومته تركز على الاقتصاد القائم على المعرفة.

    وأضاف أن حكومته تتخذ الإجراءات لتوفير التعليم الحديث للشباب من خلال إنشاء المؤسسات التعليمية.

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