العاهل السعودي والرئيس السويسري يبحثان تطوير العلاقات

الرياض- (د ب أ):

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض اليوم الاثنين جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس السويسري أولي ماورر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم أن الملك سلمان والرئيس السويسري استعرضا خلال المباحثات، الفرص المتاحة للتعاون بين المملكة وسويسرا، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

ووصل الرئيس السويسري إلى الرياض مساء أمس الأحد في زيارة إلى السعودية يحضر خلالها منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري.