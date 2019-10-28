  • عاجل:"امتنع عن دفع الأجرة".. "النقل" تكشف تفاصيل مصرع راكب بقطار الإسكندرية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب العدوان التركي أزمة الدوري محمد رمضان أسعار الفائدة عزل ترامب

    العاهل السعودي والرئيس السويسري يبحثان تطوير العلاقات

    03:57 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
    العاهل السعودي والرئيس السويسري يبحثان تطوير العلاقات

    الملك سلمان بن عبد العزيز

    الرياض- (د ب أ):

    عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض اليوم الاثنين جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس السويسري أولي ماورر.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم أن الملك سلمان والرئيس السويسري استعرضا خلال المباحثات، الفرص المتاحة للتعاون بين المملكة وسويسرا، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

    ووصل الرئيس السويسري إلى الرياض مساء أمس الأحد في زيارة إلى السعودية يحضر خلالها منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري.

    الملك سلمان الرياض الرئيس السويسري السعودية

    الخبر التالى:

    أمير قطر يبحث مع الرئيس البرازيلي القضايا الإقليمية والدولية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان