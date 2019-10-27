وكالة الأنباء العراقية: مقتل المسؤول الأمني للبغدادي في العملية الأمريكية

القاهرة- (مصراوي):

أفادت وكالة الأنباء العراقية بمقتل المسؤول الأمني الخاص بزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي خلال العملية التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة بمحافظة إدلب السورية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر استخباراتي رفيع، الأحد، قوله إن غزوان الراوي المسؤول الأمني الخاص بالغدادي قُتِل في العملية.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية وعراقية وسورية، الأحد، أن البغدادي قُتِل- على الأرجح- في عملية عسكرية "سرية للغاية" جرى تنفيذها منتصف ليل السبت/الأحد، بعد أن حدّدت الاستخبارات المركزية والعراقية مخبأه في منطقة غرب قرية باريشا بمحافظة إدلب، حيث يقع مقر عدد من التنظيمات المتطرفة، ومنها "حراس الدين".

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة تُجري فحوصات على عينات من جثة القتيل الذي يُعتقد أنه البغدادي.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر في البنتاجون قوله إن المخابرات المركزية (سي آي إيه) ساعدت في تحديد موقع البغدادي شمال سوريا. وقال مسؤول أمريكي للسي إن إن: "ننتظر نتيجة فحص الحمض النووي للتأكد من مقتل البغدادي".