ماذا قال قائد قوات سوريا الديمقراطية عن عملية استهداف البغدادي؟

القاهرة- (مصراوي):

وصف قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني العملية التي استهدفت زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي بأنها "ناجحة وتاريخية"، مُشيرًا إلى أنها نِتاج عمل استخباراتي مُشترك مع الولايات المتحدة.

وغرّد كوباني عبر تويتر، الأحد: "عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية".

كانت تقارير إعلامية أمريكية أفادت بمقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها القوات الأمريكية في محافظة إدلب السورية، أمس السبت.

وقال مسؤولان إيرانيان لرويترز إن مصادر سورية أبلغت طهران بمقتل البغدادي في سوريا.

ونقلت عن أحدهما قوله اليوم الأحد، إنه "تم إبلاغ إيران بمقتل البغدادي من قبل مسؤولين سوريين اطلعوا على المعلومات الميدانية"، فيما أكد المسؤول الثاني هذه المعلومات.

وذكرت مصادر أمنية عراقية أن 8 مروحيات أمريكية استهدفت في الساعات الأولى من اليوم الأحد مقر البغدادي في قرية باريشا بإدلب السورية.

وبينما لم يتم تأكيد تلك المعلومات رسميًا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُدلي بـ"بيان هام" يخص السياسة الخارجية اليوم الأحد.

وغرّد ترامب على حسابه عبر تويتر، قائلًا إن "شيئا كبيرا حدث للتو" دون أن يكشف عن أي تفاصيل.