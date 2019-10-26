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    رئيس وزراء الجزائر الأسبق تبون يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

    12:21 م السبت 26 أكتوبر 2019
    رئيس وزراء الجزائر الأسبق تبون يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

    رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون

    الجزائر - أ ش أ

    قدم عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، صباح اليوم السبت، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، إلى السلطة المستقلة للانتخابات.

    وسبق لتبون (74 عاما) تولي منصب رئيس الوزراء لمدة 85 يوما من 25 مايو – 15 أغسطس 2017، كما شغل عدة حقائب وزارية منها السكن والعمران، والاتصال، ووالي عدة ولايات منها الجلفة وأدرار وتيارت وتيزي وزو.

    ومن المقرر غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة منتصف ليل اليوم السبت.

    ويحتاج المرشح الرئاسي إلى جمع 50 ألف توقيع من المواطنين في 25 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، بالإضافة إلى عدة وثائق أخرى من بينها: شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية، بموجب قانون الانتخابات الجزائري.

    ووفقا لقانون الانتخابات، فإن السلطة المستقلة للانتخابات ستعلن القائمة النهائية للمرشحين في غضون 10 أيام من غلق باب الترشح.

    هذا المحتوى من

    Asha
    عبد المجيد تبون الانتخابات الرئاسية الجزائر

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