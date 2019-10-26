أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

فتح: قرار ماليزيا فتح سفارة معتمدة لفلسطين نقطة انطلاق إلى الدولة المستقلة

08:21 ص السبت 26 أكتوبر 2019
فتح: قرار ماليزيا فتح سفارة معتمدة لفلسطين نقطة انطلاق إلى الدولة المستقلة

جبريل الرجوب

كوالالمبور - (أ ش أ):

أشاد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، اليوم السبت، بإعلان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد عزم ماليزيا فتح سفارة معتمدة لها في فلسطين، تعمل بشكل مؤقت من الأردن.

وقال الرجوب -في تصريحات لوكالة أنباء "برناما" الماليزية- "إن هذه الخطوة تعد نقطة انطلاق ماليزيا لفتح سفارتها في دولة فلسطين المستقلة مستقبلا، ونأمل أن نرى علم ماليزيا في القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة، أشكر الحكومة الماليزية على هذا القرار الشجاع".

وحث الرجوب جميع الدول الإسلامية التي لم تعتمد بعد سفارتها لفلسطين على الاقتداء بخطوة ماليزيا.

وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قد أعلن أمس الجمعة أن بلاده تعتزم افتتاح سفارة لدى فلسطين في الأردن، وذلك في كلمة له خلال مشاركته في القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز في باكو عاصمة آذربيجان،

وأضاف مهاتير "إن فلسطين لا تزال محتلة وسكانها يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقوات الاحتلال تواصل توسيع مخططات الاستيطان غير الشرعي على الأراضي التي تنتمي إلى الفلسطينيين".

هذا المحتوى من

جبريل الرجوب حركة فتح فلسطين مهاتير محمد عزم ماليزيا

الخبر التالى:

شكرى يبحث مع نظيره الأذربيجاني العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان