​العراق: قيادة العمليات المشتركة تعلن التعامل مع قاتلي المتظاهرين وفقا لقانون مكافحة الارهاب

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق ، السبت، انها ستتعامل مع قاتلي المتظاهرين بحزم وقوة وفقا لقانون مكافحة الارهاب.

وقالت القيادة - في بيان اوردته قناة "السومرية نيوز" إنه "في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، فقد استغل البعض هذه التظاهرات وعمل على قتل المواطنين وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، دون أي ضمير ".

وأضافت ان "قواتنا الأمنية ستتعامل مع هؤلاء المخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب"، معتبرة "هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل".

وحذرت القيادة "من العبث بأمن المواطنين وسيكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة"، داعية المتظاهرين إلى "التبليغ عنهم وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم".

وأكدت أن الأجهزة الأمنية ستكون كما عهدها الشعب العراقي السيف القاطع ضد الإرهاب والمجرمين.

وكانت مصادر أمنية قد أعلنت مقتل العشرات وإصابة المئات أمس (الجمعة) في التظاهرات الحاشدة بالعراق المطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل .