البنتاجون يمنح مايكروسوفت عقدا بـ10 مليارات دولار للحوسبة السحابية

واشنطن- (د ب أ):

منحت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة شركة مايكروسوفت عقدا شهد منافسة شديدة للحوسبة السحابية بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 10 أعوام.

وبموجب العقد ستقدم مايكروسوفت "متطلبات مهمة وعاجلة لم تلب بعد للمقاتلين من أجل البنية التحتية السحابية الحديثة"، لمشروع البنية التحتية الدفاعية والذي يعرف باسم "جيدي".

ويعد هذا الإعلان انتصارا كبيرا لمايكروسوفت، التي تنافست معها للفوز بالعقد شركات أخرى من بينها عمالقة التكنولوجيا أمازون وجوجل و"آي بي ام".

وكانت شركة أمازون تعتبر الأوفر حظا للفوز بالعقد، لكن الانتقادات المتكررة من جانب الرئيس دونالد ترامب لرئيس الشركة جيف بيزوس ألقى بظلال من الشك على العملية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن محور عملية الاختيار "لم يبتعد مطلقا عن الحاجة إلى تزويد مقاتلينا بالقدرات الضرورية".

وقالت مسؤولة الإعلام بالبنتاجون دانا ديزي إن "استراتيجية الدفاع الوطني تؤكد ضرورة تحسين السرعة والكفاءة التي نطور بها وننشر بها القدرات التقنية المحدثة لنساءنا ورجالنا الذين يرتدون الزي (العسكري)".