لافروف يبحث مع وزير الخارجية الألماني المذكرة الروسية التركية حول سوريا



موسكو - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس مذكرة التفاهم الروسية – التركية حول سوريا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ، أن الوزيرين "تبادلا الآراء حول الوضع في سوريا، وخاصة عقب المباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوشتي يوم 22 أكتوبر، والتوقيع على مذكرة التفاهم بين روسيا وتركيا".

وأكد الجانبان- حسب البيان- على السعي المشترك إلى مواصلة التعاون بشأن تحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا ومحاربة الإرهاب الدولي.

واتفق الوزيران على أن إحدى الخطوات المهمة في الطريق إلى تسوية الأزمة في سوريا وإطلاق العملية السياسية قد تكون إطلاق عمل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة.

يذكر أن مذكرة التفاهم التي اتفق عليها بوتين وأردوغان في سوتشي هذا الأسبوع تنص على الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة بين تل أبيض ورأس العين بشمال سوريا ودخول الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية إلى المناطق المتاخمة لها، بالإضافة إلى تسيير دوريات روسية – تركية مشتركة.