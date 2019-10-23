الأمم المتحدة تؤيد مضاعفة المساعدات للفارين من فنزويلا

جنيف (د ب أ)

قال مبعوث بارز للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن المبلغ المقدر بـ 737 مليون دولار الذي طالبت الأمم المتحدة بجمعه من أجل مساعدة ملايين الأشخاص الذين فروا من فنزويلا العام الجاري، من المرجح أن يتضاعف في عام 2020.

وأشار إدواردو شتاين، الممثل الخاص للاجئين والمهاجرين الفنزويليين، في جنيف إلى أن الدول المانحة لم تقدم سوى نصف المبلغ المطلوب للعام الجاري حتى الآن.

وساهمت الولايات المتحدة بأكبر حصة في العام الجاري بفارق كبير، وتلاها الاتحاد الأوروبي وألمانيا وكندا.

وفر معظم الـ 5ر4 مليون فنزويلي الذي غادروا بلادهم خلال السنوات الأربع الماضية.

وتعرضت الدولة الغنية بالنفط لاضطرابات بسبب صراع عنيف على السلطة بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة بقيادة خوان جوايدو.

وفاز مادورو بفترة ولاية ثانية في الانتخابات التي قاطعتها معظم تيارات المعارضة العام الماضي.

كما عانت فنزويلا من انهيار اقتصادي، إلى جانب الأزمة السياسية.

وجاءت تصريحات شتاين قبل انعقاد مؤتمر التضامن الدولي من أجل فنزويلا الذي نظمه الاتحاد الأوروبي ووكالة الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في بروكسل.