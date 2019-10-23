قمة روسية أفريقية تنطلق اليوم في سوتشي

موسكو- (د ب أ):

تنطلق في مدينة سوتشي الروسية على شاطئ البحر الأسود اليوم الأربعاء القمة الروسية الأفريقية ومنتدى "روسيا – أفريقيا" الاقتصادي.

وستجري القمة بإشراف الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي. كما سيشرف الرئيسان على أعمال المنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، فمن المقرر أن يحضر فعاليات قمة سوتشي زعماء 43 دولة أفريقية، إضافة إلى تمثيل 11 دولة على مستوى نواب الرؤساء أو وزراء الخارجية أو السفراء.

كما دُعي للقمة قادة عدد من المنظمات الأفريقية الإقليمية، من بينها "الاتحاد الأفريقي"، و"مجموعة شرق أفريقيا"، و"المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا"، و"اتحاد المغرب العربي"، الأمر الذي يجعل اللقاء في سوتشي أول حدث على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.

ومن المقرر أن تناقَش في الجلسات العامة للقمة مجموعة واسعة من قضايا الأجندة الدولية الملحة محل الاهتمام المشترك بين روسيا ودول أفريقيا. وسيبحث المشاركون حالة وآفاق العلاقات بين روسيا وبلدان القارة الأفريقية وتطوير الروابط بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية وغيرها، بالتركيز على البحث عن طرق كفيلة بالتنمية المتسارعة والنظامية لجميع أنواع التعاون الروسي الأفريقي.

وسيتم إصدار إعلان ختامي حول نتائج القمة والمنتدى، بعد اختتام أعمالهما، يوم غد الخميس.