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    ترامب: أخبار سارة بشأن تركيا وسوريا والشرق الأوسط

    02:28 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    ترامب: أخبار سارة بشأن تركيا وسوريا والشرق الأوسط

    دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن ثمة أخبار سارة تحدث بشأن تركيا وسوريا والشرق الأوسط.

    وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "مزيد من التقارير ستأتي في وقت لاحق"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

    وتأتي تغريدة ترامب بعد ساعات من موافقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عقب محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي على تمديد الهدنة في شمال شرقي سوريا قرب الحدود التركية لمدة 150ساعة.

    وكانت تركيا وافقت في محادثات مع الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي على هدنة لمدة 120ساعة وانتهت أمس الثلاثاء.

    دونالد ترامب الشرق الأوسط تركيا سوريا

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