السعودية تطالب بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

الرياض - (د ب ا)

أكدت السعودية اليوم الثلاثاء أن إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، على أن تفي بالتزاماتها حيال تحقيق ذلك .

جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة محمد القحطاني في جلسة النقاش الموضوعي حول الأسلحة النووية خلال أعمال اللجنة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء ونشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس).

وقال إن المملكة تجدد التأكيد على أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين .

وأضاف أن المملكة تؤكد على أهمية وجود "اتفاق دولي شامل" حيال برنامج إيران النووي يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال.

وتابع القحطاني أن السعودية تؤكد على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها.