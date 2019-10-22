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    تعطيل الدراسة بكليات الأزهر بالقاهرة الكبرى غدًا

    11:05 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    تعطيل الدراسة بكليات الأزهر بالقاهرة الكبرى غدًا

    الدكتور محمد المحرصاوي

    كتب - محمود مصطفى:

    قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بكليات الدراسة ومدينة نصر والقليوبية؛ نظرا لسقوط أمطار غزيرة وفقا لتقارير الأرصاد الجوية.

    كان الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر قرر تعطيل الدراسة غدًا بمعاهد القاهرة الكبرى لسوء الأحوال الجوية.

    جاء ذلك عقب سقوط أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، على بعض محافظات الجمهورية وسط توقعات من خبراء الأرصاد استمرار حالة الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة.

    محمد المحرصاوي جامعة الأزهر الجامعات تعطيل الدراسة الطقس

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