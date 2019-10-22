وزير الدفاع الأمريكي: تركيا مسؤولة عن جرائم حرب محتملة في سوريا

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إنه يعتقد أنه من الضرورة تحميل تركيا مسؤولية مزاعم ارتكاب قوات موالية لأنقرة جرائم حرب خلال العدوان الذي أعلنته الحكومة التركية على الأكراد في شمال سوريا.

وأكد إسبر، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه اطلع على "التقارير المريعة" حول احتمالية ارتكاب قوات موالية لتركيا جرائم حرب في سوريا، قائلًا: "إذا ما صحت تلك التقارير، وافترض أنها صحيحة، فيجب تحميل ومحاسبة المسؤولين، وستكون أنقرة مسؤولة عن كل ذلك".

وقال وزير الدفاع الأمريكي: "اطلعت على التقارير، ونحاول مراقبة الوضع. إن ما عرضته التقارير مفذع، وإذا صحت، وافترض أنها صحيحة، فهي جرائم حرب".

وأضاف: "اعتقد أنه يجب مراقبة الوضع. ويجب محاسبة المتورطين عن جرائم الحرب المزعومة تلك، والتي ستكون على الأغلب حكومة تركيا، حيث يجب تحميلها المسؤولية، لأنه لا يمكن السماح بتلك الممارسات".

أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 176 ألف شخص نزحوا من سوريا، جراء العدوان التركي على الشمال السوري، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

يأتي ذلك فيما يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة إلى روسيا يلتقي فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي، لتناول آخر التطورات في سوريا، وبشكل خاص العدوان التركي على الشمال السوري.

فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن العدوان التركي على الشمال السوري يدعم تنظيم داعش الإرهابي ويهدد الأمن الأوروبي، وذلك تزامنًا مع إنهاء سريان وقف إطلاق النار في سوريا مساء اليوم الثلاثاء والذي استمر منذ 120 ساعة.

ودعا الاتحاد الأوروبي أنقرة لوقف الهجوم في سوريا وسحب قواتها واحترام القانون الدولي.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك: "ندين العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا"، مؤكداً أن "اتفاق إطلاق النار لا يثق به حتى المغفلون".