وزير الدفاع الأمريكي يصل الرياض لبحث آخر التطورات في الخليج

الرياض - (د ب أ)

وصل إلى الرياض مساء اليوم الاثنين وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في أول زيارة رسمية إلى المملكة يلتقي خلالها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للبحث في آخر التطورات في المنطقة وأمن الخليج ضد أي تهديدات إقليمية.

تأتي زيارة إسبر إلى السعودية اليوم في إطار جولة له تشمل منطقة الشرق الأوسط وبروكسل للقاء نظيره التركي وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت مصادر دبلوماسية في العاصمة السعودية الرياض إن إسبر سيزور الجنود الأمريكيين الذين وصلت طلائعهم مؤخرًا إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في مدينة الخرج (80 كيلو مترًا جنوب شرق الرياض) قبل مغادرته إلى بروكسل ليبحث مع وزراء دول الناتو "جملة من القضايا مع الحلف لتضمين الخطوات التالية للحملة ضد داعش وتعزيز أهمية ضمان حل سياسي دائم للازمة في سورية".

يذكر أن الجيش الأمريكي قام بنشر ألفي جندي إضافي من قواته وسربين من المقاتلات العسكرية ونظامين للدفاعات الصاروخية ومعدات أخرى في السعودية عقب هجمات تعرضت لها منشأت شركة أرامكو الشهر الماضي.

واتهمت السعودية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا إيران بأنها وراء الهجوم، ولكن طهران نفت ذلك.