مقتل 4 أشخاص في تفرقة تظاهرة مسيئة للإسلام في بنجلاديش

دكا - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة البنجالية اليوم الأحد، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين ؛ إثر إطلاق قوات الأمن النار لتفرقة مئات المتظاهرين المسلمين ضد منشور مسيء للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وقال قائد الشرطة المحلية سركار محمد قيصر - حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية - إن بلدة برهان الواقعة في جزيرة بهولا ، التي تبعد حو 116 كيلومترا عن العاصمة دكا ، شهدت أعمال عنف حينما قام المتظاهرون الغاضبون بالمطالبة بمعاقبة شخص هندوسي قام بنشر المنشور المسئ فيما أنكر الأخير التهم الموجهة إليه مبررا ذلك بأنه تم اختراق حسابه على موقع التواصل التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضاف قيصر أن عشرات من ضباط الشرطة أصيبوا خلال أعمال العنف التي شهدتها المظاهرة ويتلقون حاليا العلاج بأحد المستشفيات المحلية.

يذكر أن بنجلاديش، ذات الأغلبية المسلمة، عادة ما تشهد نزاعات من هذا النوع إلا أن السلطات البنغالية ترفض بشدة تطبيق قوانين إسلامية صارمة بالبلاد تجاه المنشورات المسيئة للدين الإسلامي.