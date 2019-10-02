ميركل: لا يوجد سبب بعد لرفع العقوبات عن روسيا

برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن اعتقادها بأنه لا يوجد سبب بعد لرفع العقوبات عن روسيا وذلك على الرغم من تحقيق تقدم في حل الصراع في أوكرانيا.

وفي أعقاب لقاء عقدته مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في برلين اليوم الأربعاء، اعترفت ميركل بحدوث تقدم لكنها قالت إن هذا التقدم لابد أن تتبعه خطوات أخرى:" ولذلك فإن ما يمكن قوله الآن هو أنه لا يمكننا رفع العقوبات".

ورأت ميركل أن الاتفاق على منح شرق أوكرانيا وضعا خاصا، يحقق الشروط اللازمة لعقد لقاء قمة جديد، مشيرة إلى أن هذه القمة ستنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، لكنها قالت إنه لا يزال يتعين تحديد موعد لها.

وستكون هذه هي أول قمة يعقدها زعماء مجموعة نورماندي (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا) منذ ثلاثة أعوام.

وتلعب اتفاقية مينسك 2015 لإحلال السلام في أوكرانيا، دورا مهما في الوضع الخاص الذي تم إقراره لشرق أوكرانيا من قبل مجموعة اتصال أوكرانيا التي تضم ممثلين عن أطراف الصراع في الجمهورية السوفيتية السابقة.

كان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، ومن المنتظر تمديد هذه العقوبات في ديسمبر المقبل.