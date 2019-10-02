بومبيو من روما: العقوبات على إيران أظهرت تأثيرها

روما- (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تفاؤله حيال إظهار العقوبات على إيران تأثيرها.

وفي أعقاب لقاء مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، قال بومبيو في روما اليوم الأربعاء:"نظريتنا تعمل، وموارد إيران تتناقص مقارنة بذي قبل".

كما أبدى أيضا عن تفاؤله حيال الدخول في محادثات مع الإيرانيين والتوصل إلى تهدئة.

كان بومبيو وصل إلى روما أمس الثلاثاء، وهي أولى محطاته في جولة له بأوروبا.

من جانبه، أكد دي مايو قلق بلاده نظرا لتصاعد العنف في ليبيا، وقال إن مؤتمر ليبيا المزمع عقده في برلين مهم وكذلك أيضا دور الولايات المتحدة.

وقال بومبيو إن الحل السياسي هو الخيار الممكن الوحيد لليبيا.

من ناحية أخرى، أعرب دي مايو عن قلق بلاده حيال العقوبات الجمركية المحتمل أن تفرضها واشنطن على الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها أن تؤثر بقوة على إيطاليا كدولة مصدرة.

وخلال ندوة في الفاتيكان، كان بومبيو انتقد قبل ظهر اليوم الدول التي تضيق على حرية الأديان، وحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، فقد ذكر بومبيو في هذا الصدد الصين وكوبا وإيران وميانمار وسورية.

وسيلتقي بومبيو البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان في اجتماع خاص، وفي أعقاب ذلك سيتوجه إلى إقليم ابروتسو حيث الجذور العائلية لأول وزير خارجية أمريكي من أصل إيطالي.

وحسب تقارير صحفية إيطالية، فقد هاجر والدا جد بومبيو ووالدا جدته لأبيه إلى إيطاليا في مطلع القرن العشرين.

وسيتوجه بومبيو إلى مونتيجرو بعد غد الجمعة ثم إلى أثينا يوم السبت المقبل.