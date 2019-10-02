السفارة الأمريكية ببغداد تأسف لاستخدام العنف في تظاهرات العراق

القاهرة- (مصراوي):

أعربت السفارة الأمريكية في بغداد عن أسفها لاستخدام العنف في التظاهرات بالعراق، وحثت على تخفيف حدة التوتر، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا).

وانطلقت تظاهرات في بغداد ومحافظات البصرة وذي قار ومدن عراقية أخرى، منذ أمس الثلاثاء، بسبب البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة نتيجة إخفاق حكومة عادل عبدالمهدي في تنفيذ برنامجها الحكومي خلال عام من عمرها.

وجاءت التظاهرات، التي أوقعت ما لا يقل عن قتيلين وأكثر من 200 مُصاب حتى الآن، بعد أيام من دعوات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض إقالة القادة الميدانيين الذين حاربوا تنظيم داعش، بينهم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبدالوهاب الساعدي.

واندلعت الأربعاء مواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير بالعراق. كما أعادت قوات الأمن العراقية غلق جسر الجمهورية وشارع السعدون بعد تجمع المتظاهرين في المناطق المحيطة بساحة التحرير.

وتم قطع الطرق صباح الأربعاء من قّبل عدد من أهالي مدينة الصدر شرقي بغداد والأحياء المحيطة بها، بعد إحراقهم لإطارات السيارات وسط طريق قناة الجيش السريع استمرارا للتظاهرات التي انطلقت أمس الثلاثاء وردّت عليها قوات مكافحة الشغب بإطلاق النار الحي والغاز المُسيل للدموع.

كما أضرم أهالي منطقة الشعب، شمالي بغداد، النار في الإطارات أيضا بالطريق الرئيسي الرابط بين بغداد والمحافظات الشمالية- كركوك، وتسبب ذلك في شل حركة سير المركبات. وامتدت الاحتجاجات إلى العديد من مناطق العاصمة العراقية، منها حي أور (شرق بغداد) والزعفرانية (جنوب بغداد) والشعلة (غرب العاصمة).

ودخلت قوات الأمن العراق منذ أمس الثلاثاء حالة الإنذار"ج" وهي أعلى درجة في الحيطة والحذر، وانتشرت في محيط الدوائر الحساسة في المنطقة الخضراء وعلى جانبي الطريق فيها.

وكثّفت تواجدها في ساحة التحرير وجسري السنك والجمهورية، تحسبا لعودة المتظاهرين الذين تم تفريقهم مساء أمس بالرصاص الحي والغاز المسيل لدموع والماء الحار، وفقا لـ"نينا".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، إجراء "تحقيق مهني على ‏الفور، من أجل الوقوف على ‏الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث" في المظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد.