أمريكا تطالب كوريا الشمالية بالامتناع عن الاستفزازات

سول- (د ب أ):

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء كوريا الشمالية بـ"الامتناع عن الاستفزازات والالتزام بقرارات الأمم المتحدة والانخراط في التفاوض والعمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي" ، وذلك بعد إطلاق بيونج يانج صاروخا من غواصة صباح اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

تأتي التجربة الصاروخية بعد أن ذكر مستشار الأمن الوطني الأمريكي السابق، جون بولتون ، أمس الأول الاثنين في واشنطن أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن "تتظاهر ببساطة أن كوريا الشمالية تحرز تقدما نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي .

وأضاف أن زعيم كوريا الشمالية لن يتخلى على الإطلاق عن مخزونه النووي بدون أي ضغوط.

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة في سول قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنه ربما يكون المقذوف مجهول الهوية الذي أطلقته كوريا الشمالية صباح اليوم هو صاروخ باليستي أطلق من غواصة من طراز "بوكوكسونج" ، وتعني النجم القطبي، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم

وأوضحت الهيئة أنها رصدت صاروخا باليستيا تم إطلاقه من الساحل الشرقي في وونسان في كوريا الشمالية نحو الشرق في غضون الساعة السابعة و11 دقيقة، وأنها تقدر بأن الصاروخ الباليستي من طراز " بوكوكسونج ".