بومبيو ينشر صورة للناقلة الإيرانية قرب سوريا: "هل سيُحاسب العالم إيران؟"

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن ناقلة النفط "أدريان داريا 1" تنقل النفط قُبالة سواحل سوريا، بالرغم من وعود وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنها لن توصِل النفط إلى سوريا.

وتساءل بومبيو في تغريدة كتبها على حسابه الشخصي عبر تويتر: "هل سيُحاسب العالم إيران إذا وصل هذا النفط إلى سوريا؟". وأرفق تغريدته بصورة التقطتها الأقمار الصناعية تُظهِر ناقلة النفط "أدريان داريا 1" بالقرب من السواحل السورية.

Despite Iran FM Zarif’s promise to the UK that the #AdrianDarya1 would not deliver oil to Syria, it is now transferring oil off the Syrian coast. Will the world hold Iran accountable if this oil is delivered to Syria? pic.twitter.com/z5Ra41n43u — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 2, 2019

وفي وقت سابق اتهم بومبيو، ظريف، بالكذب في لقاء مع برنامج على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، قائلًا: "لا أعلم لماذا ينصت أي أحد لوزير الخارجية الإيراني؟ ليس لديه (ظريف) أي علاقة بالسياسة الخارجية الإيرانية.. لقد كذب لعقود ثم استقال".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله إن الناقلة سلّمت شحنتها بعد رسوها على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف موسوي: "ناقلة النفط الإيرانية أدريان دريا رست في نهاية المطاف عند شواطئ البحر الأبيض المتوسط... وأفرغت حمولتها".

واحتجزت سلطات جبل طارق والبحرية الملكية البريطانية الناقلة التي كانت تحمل اسم "جريس 1" في 4 يوليو الماضي، بسبب الاشتباه في نقلها واردات نفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية.

ووصفت إيران احتجاز ناقلتها بـ "القرصنة"، مُطالبة بالإفراج الفوري عنها رغم اعتراضات المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة الإيرانية في 18 أغسطس الماضي، بعد تلقيها تأكيدات بأن السفينة لن تتوجه إلى بلدان خاضعة لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

واتهمت بريطانيا إيران في مطلع سبتمبر، بمخالفة الضمانات التي قدمتها بعدم نقل نفط باستخدام ناقلة احتجزتها سلطات جبل طارق هذا الصيف إلى سوريا، واستدعت السفير الإيراني لتقديم احتجاج.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنه "من الواضح الآن أن إيران خالفت هذه الضمانات وأن النفط تم نقله إلى سوريا ونظام (الرئيس بشار) الأسد المجرم"، مؤكدة أن لندن سترفع القضية إلى الأمم المتحدة.