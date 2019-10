بومبيو ينشر صورة للناقلة الإيرانية قرب سوريا: "هل سيُحاسب العالم إيران؟"

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن ناقلة النفط "أدريان داريا 1" تنقل النفط قُبالة سواحل سوريا، بالرغم من وعود وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنها لن توصِل النفط إلى سوريا.

وتساءل بومبيو في تغريدة كتبها على حسابه الشخصي عبر تويتر: "هل سيُحاسب العالم إيران إذا وصل هذا النفط إلى سوريا؟". وأرفق تغريدته بصورة التقطتها الأقمار الصناعية تُظهِر ناقلة النفط "أدريان داريا 1" بالقرب من السواحل السورية.

Despite Iran FM Zarif’s promise to the UK that the #AdrianDarya1 would not deliver oil to Syria, it is now transferring oil off the Syrian coast. Will the world hold Iran accountable if this oil is delivered to Syria? pic.twitter.com/z5Ra41n43u