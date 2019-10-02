سول: كوريا الشمالية ربما أطلقت صاروخا باليستيا من غواصة

سول - (د ب أ):

ذكرت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن جارتها الشمالية ربما أطلقت صاروخا باليستيا من غواصة.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية.

وكانت يونهاب نقلت في وقت سابق اليوم عن هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات غير معروفة باتجاه بحر الشرق، المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وذكرت الوكالة أن المقذوفات أطلقت من مدينة وونسان الساحلية في كوريا الشمالية اليوم.

وأوضحت الأركان الكورية: "جيشنا يراقب الوضع في حالة حدوث إطلاقات إضافية ونحتفظ بموقف الاستعداد".