سوريا الديمقراطية: تركيا مُستمرة في عدوانها وتنتهك اتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة- (مصراوي):

قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إن تركيا مُستمرة في عدوانها بالمنطقة الشمالية الشرقية في سوريا، مُنتهكة بذلك عملية وقف اطلاق النار التي تمت بواسطة الولايات المتحدة، الخميس الماضي.

وأكدت قسد، في بيان نشرته اليوم السبت، أنها مُلتزمة بوقف إطلاق النار، فيما لا تزال أنقرة مُتنعتة ولا تسمح بفتح ممر آمن لإخراج الجرحى، والمدنيين المحاصرين في بلدة رأس العين رغم مضي أكثر من ٣٠ ساعة على سريان وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أنه رغم التواصل المُستمر مع الجانب الأمركيي والوعود التي قُدمت من قبل، إلا أنه لم يحدث أي تقدم ملموس على أرض الواقع حتى هذه اللحظة.

وطالبت القوات، التي حاربت إلى جانب القوات الأمريكية لتطهير المنطقة من تنظيم داعش، واشنطن بالالتزام بعملية وقف إطلاق النار، والضغط على الجانب التركي لفتح الممر وإخراج الجرحى والمدنيين من رأس العين المحاصرة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، مقره لندن، بأن الفصائل الموالية لأنقرة منعقت قافلة الهلال الأحمر الكردي ومنظمة إنسانية أمريكية من دخول مدينة رأس العين، وإغلاق الطريق من خلفهم.

وأوضح المرصد، في بيان صدر عنه اليوم، أن القافلة عالقة حتى اللحظة على الطريق الواصل بين قريتي السفح ومدينة رأس العين، وذلك بعد قطع طريق العودة أمامهم في قرية السفح من قبل الفصائل، فهي الآن -أي القافلة- لا تستطيع التقدم نحو رأس العين ولا العودة.