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    جونسون: اتفاق بريكست لا يضر بحقوق العمال

    12:00 م السبت 19 أكتوبر 2019
    جونسون: اتفاق بريكست لا يضر بحقوق العمال

    بوريس جونسون

    لندن (د ب أ)

    ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي توصل إليه مع بروكسل قبل يومين لن يؤدي إلى خفض معايير البيئة ولن ينتقص من حقوق العمال.

    وقال جونسون اليوم السبت خلال الجلسة الطارئة لمجلس العموم البريطاني للتصويت على الاتفاق، إن الأمر يدور حول "اتفاق عظيم"، داعيا مجلس العموم إلى الموافقة على الاتفاق.

    تجدر الإشارة إلى وجود احتجاج كبير ضد الاتفاق بين صفوف المعارضة، مقابل موافقة من جانب الحكومة.

    وتعتبر نتائج التصويت على الاتفاق عقب ظهر اليوم غير محسومة. ويتعين على جونسون المكافحة من أجل الحصول على كل صوت لصالح الاتفاق.

    بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بريطانيا الاتحاد الأوروبي

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