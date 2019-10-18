قبلة وركلة ورسالة خفية.. مشاهد من تظاهرات لبنان في اليوم الثاني

كتب – محمد عطايا:

حالة من الغضب انتابت الشعب اللبناني، بعدما اقترحت الحكومة هناك فرض ضرائب على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت المجانية، لتكون بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، ويشتعل اللبنانيون ضد حكومة سعد الحريري.

رغم سحب الحكومة اللبنانية قرارها، إلا أن أعداد التظاهرات تزايدت بشكل كبير في لحظات، وأصبح الغضب شعبي، ليخرج اللبنانيون بالآلاف في جميع الميادين بالعاصمة، للمطالبة بإسقاط النظام، ورحيل الرئيس ميشيل عون.

الأوضاع الاقتصادية الخانقة، أجبرت الشعب اللبناني على الخروج في تظاهرات حاشدة، والمطالبة بإسقاط النظام بأكمله.

ظهرت العديد من التصريحات المتضاربة من القوى السياسية داخل لبنان، الذين حمل كل طرف مسؤولية خصمه عن تردي الأوضاع في بيروت.

فيما أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن السياسيين في بلاده مسؤولين بشكل كامل عن تردي الأوضاع الاقتصادية، نتيجة تعطيلهم جميع عمليات وخطط الإصلاح الاقتصادي.

استمرت تظاهرات الشعب اللبناني لليوم الثاني على التوالي. وبرز خلال التظاهرات بعض المشاهد التي لاقت اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

قبلة

انتشر بشكل موسع على موقع "تويتر"، فيديو لسيدة عجوز، تناشد فرد من الجيش اللبناني بالابتعاد عن الطرقات للسماح للمتظاهرين بالوصول إلى قصر الرئاسة.

كسبت السيدة تعاطف المتظاهرين، والرجل العسكري أيضًا، الذي بدا عليه التأثر الكبير بكلماتها، ليعطيها في نهاية حديثها قبلة احترام على جبينها.

اتسمت التظاهرات في بعض جوانبها بلبنان، بطابع فكاهي، فلم تتمكن مراسلة فضائية العربية الحدث، من استكمال تقريرها من الشارع عن الأوضاع في لبنان، بسبب مضايقات بعض المتظاهرين، حتى أن أحدهم قام بتقبليها أثناء تقديم التقرير التلفزيوني على الهواء.



على جانب آخر، انتشرت صورة بشكل موسع على "تويتر"، لشاب وفتاة يتبادلان قبلة وسط الدخان الكثيف والنار المتصاعدة إثر الاحتجاجات.

ركلة

للجانب النسائي في تظاهرات لبنان حضور قوي ولافت للنظر، حيث اشترك منذ الأمس، آلاف السيدات للاحتجاج على الأوضاع المعيشية.

وخلال عمليات الكر والفر، ظهر فيديو قد تكون هي الأبرز خلال الأيام المقبلة، لفتاة تركل أحد مرافقي وزير الزراعة، أكرم شهيب.

رسالة خفية

ورغم ارتفاع حدة العنف بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبناني، إلا أنه انتشر بشكل موسع "رسالة خفية"، من عسكري لبناني، إلى الشعب، يؤكد فيه تعاطفه مع اللبنانيين في تظاهراتهم إلا أنه لا حول ولا قوة للتدخل والمشاركة معهم.

وكتب العسكري على ورقة "قلوبنا معكن، بس ما فينا نعمل شيء".