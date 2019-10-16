أردوغان: لم أقرر بعد ما إذا كنت سأزور واشنطن الشهر المقبل

اسطنبول- (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سوف يزور واشنطن الشهر المقبل.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أردوغان لزيارة البيت الأبيض في 13 نوفمبر.

وقال أردوغان للصحفيين في البرلمان إنه سوف يتخذ القرار حول الزيارة بعد أن يعقد وفد من واشنطن محادثات في أنقرة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ومن ناحية أخرى صرح رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون بأن أردوغان سيلتقي نائب الرئيس الأمريكي بنس.

وكتب ألطون، على تويتر، أن أردوغان لن يلتقي وفدا أمريكيا يزور أنقرة اليوم، وإنما سيلتقي غدا بالوفد الذي يترأسه بنس.

وكان أردوغان قال قبل قليل إنه لا ينوي لقاء بنس خلال الزيارة المرتقبة.

وقال للصحفيين بعد خطاب في البرلمان :"لن ألتقيهم. سيلتقون نظراءهم. سأجري محادثات عندما يأتي (الرئيس دونالد) ترامب إلى هنا".

ويترأس بنس وفدا يضم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.