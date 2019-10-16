أردوغان لحلفاء بلاده في الناتو: لا تتدخلوا في شؤون تركيا

اسطنبول- (د ب أ):

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات لحلفاء بلاده في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتعهد بتصعيد العدوان العسكري الذي تنفذه بلاده في شمال سوريا، وذلك رغم تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات مشددة على بلاده، وكذلك رغم حظر دول أوروبية لبيع السلاح لتركيا.

وقال أردوغان اليوم، أمام الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية"، :"تعالوا وقِفوا إلى جانب تركيا في هذا الصراع، وليس ضدها. أو على الأقل لا تتدخلوا فيه".

وذكر ، وسط تصفيق وهتافات في البرلمان :"أقول لمن يهددون بفرض عقوبات علينا: كل جرح ستتسببون فيه لاقتصادنا سيقابله جرح أكبر في اقتصادكم"، في إشارة إلى التهديدات الأمريكية بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية.

وأضاف :"لم يكونوا يتوقعون أن يتقدم الجيش التركي بهذه السرعة. بدأوا الآن الاتصال بنا بعدما تغيرت الأحوال".

وجدد رفضه لأية محاولات للتوسط من أجل هدنة في شمال سورية، وذلك وسط ترقب لزيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لتركيا.

وشدد أردوغان على أن المعركة "ستستمر حتى الرمق الأخير".