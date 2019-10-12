شكري وخمسة وزراء عرب يعقدون جلسة تشاورية حول العدوان التركي

كتبت – إيمان محمود:

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، ‏لقاء تشاوري، في قصر التحرير، يجمع مع وزراء ‎خارجية العراق و ‎السعودية و ‎الإمارات و ‎البحرين والأردن في إطار التباحُث حول ‎العدوان التركي على ‎سوريا.

جاء ذلك قُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا.

ويُعقد الاجتماع بناء على طلب مصر وتأييد عدة دول، وبالتشاور مع وزير خارجية العراق رئيس مجلس الجامعة على المستوي الوزاري في دورته الحالية.

وتناقش الجامعة العربية سُبل الرد على العدوان التركي والذي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

والتقى سامح شكري، صباح اليوم مع وفد مجلس سوريا الديمقراطية، الذي ضمّ الوفد كل من الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار، والرئيسة التنفيذية إلهام أحمد وعضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا سيهانوك ديبو.

وقدم الوفد لشكري، إفادة بتطورات الوضع على الساحة السورية في ظل العدوان التركي الراهن.