"الإدانة لا تكفي".. ساويرس يوجه رسالة لترامب بشأن العدوان التركي على سوريا
كتب- محمود علي:
وجه المهندس نجيب ساويرس، رسالة إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بشأن العدوان التركي على سوريا.
وكتب ساويرس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يجب أن يخجل ترامب والمتفرجون في أوروبا من العدوان التركي على سوريا وقتل الأبرياء".
وأضاف ساويرس: "كان الله مع الشعب السوري".
وجاء نص التغريدة:"يجب أن يخجل الرئيس ترامب والمتفرجون في أوروبا من العدوان التركي على سوريا وتدمير البنية التحتية وقتل الأبرياء! الإدانة وحدها لا تكفي، كان الله مع الشعب السوري".
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