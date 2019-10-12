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"الإدانة لا تكفي".. ساويرس يوجه رسالة لترامب بشأن العدوان التركي على سوريا

02:26 ص السبت 12 أكتوبر 2019
"الإدانة لا تكفي".. ساويرس يوجه رسالة لترامب بشأن العدوان التركي على سوريا

المهندس نجيب ساويرس

كتب- محمود علي:

وجه المهندس نجيب ساويرس، رسالة إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بشأن العدوان التركي على سوريا.

وكتب ساويرس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يجب أن يخجل ترامب والمتفرجون في أوروبا من العدوان التركي على سوريا وقتل الأبرياء".

وأضاف ساويرس: "كان الله مع الشعب السوري".

وجاء نص التغريدة:"يجب أن يخجل الرئيس ترامب والمتفرجون في أوروبا من العدوان التركي على سوريا وتدمير البنية التحتية وقتل الأبرياء! الإدانة وحدها لا تكفي، كان الله مع الشعب السوري".​

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نجيب ساويرس العدوان التركي تركيا سوريا دونالد ترامب الولايات المتحدة
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