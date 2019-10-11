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    توسك: تحركات تركيا في سوريا قد تؤدي لكارثة إنسانية

    01:51 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
    توسك: تحركات تركيا في سوريا قد تؤدي لكارثة إنسانية

    رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك

    القاهرة (وكالات)

    قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يوم الجمعة إنه يتعين على تركيا تفهم مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن تؤدي تحركاتها في سوريا إلى كارثة إنسانية، بحسب وكالة رويترز.

    وتقصف طائرات حربية ومدفعية تركية أهدافا تابعة لمقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا لليوم الثالث في عدوان أسفر عن مقتل المئات وأجبر عشرات الآلاف على الفرار.

    ونقلت رويترز عن توسك قوله أثناء وجوده في نيقوسيا "على تركيا أن تتفهم قلقنا الرئيسي من أن تؤدي أفعالها إلى كارثة إنسانية أخرى".

    وأضاف "لن نقبل أبدا استغلال اللاجئين كسلاح واستخدامهم لابتزازنا. تهديدات الرئيس أردوغان أمس في غير محلها بالمرة".

    دونالد توسك تركيا عدوان تركيا سوريا المجلس الأوروبي

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