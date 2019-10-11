  • عاجل:الحكومة تكشف أسباب تراجع أسعار اللحوم بالأسواق

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    العدوان التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    جائزة نوبل للسلام تعزز من مجهودات رئيس الوزراء الإثيوبي

    12:10 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
    جائزة نوبل للسلام تعزز من مجهودات رئيس الوزراء الإثيوبي

    رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد ابي احمد

    أوسلو (د ب أ)

    قالت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل إنها " تأمل في أن تعزز جائزة نوبل للسلام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي في عمله المهم من أجل السلام والمصالحة".

    وأضافت رئيسة اللجنة النرويجية لجائزة نوبل بيريت ريس أندرسن إن " اثيوبيا الآمنة والمستقرة والناجحة سيكون لها أثار إيجابية، وستساعد في تعزيز التآخي بين الأمم والشعوب في المنطقة".

    وأوضحت للصحفيين: "نقدر عزمه على إجراء انتخابات ديمقراطية العام المقبل".

    وأضافت: "إنه اعتراف وتشجيع... نعترف به كشخص ساهم في عملية السلام في دول الجوار... وقد رصدنا مجهوداته في السودان وكينيا والصومال."

    أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي جائزة نوبل للسلام بيريت ريس أندرسن

    الخبر التالى:

    تشاووش أوغلو: تركيا تتوقع تضامنا "واضحا" من الناتو بشأن عدوانها على سوريا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان