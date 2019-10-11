جائزة نوبل للسلام تعزز من مجهودات رئيس الوزراء الإثيوبي
أوسلو (د ب أ)
قالت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل إنها " تأمل في أن تعزز جائزة نوبل للسلام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي في عمله المهم من أجل السلام والمصالحة".
وأضافت رئيسة اللجنة النرويجية لجائزة نوبل بيريت ريس أندرسن إن " اثيوبيا الآمنة والمستقرة والناجحة سيكون لها أثار إيجابية، وستساعد في تعزيز التآخي بين الأمم والشعوب في المنطقة".
وأوضحت للصحفيين: "نقدر عزمه على إجراء انتخابات ديمقراطية العام المقبل".
وأضافت: "إنه اعتراف وتشجيع... نعترف به كشخص ساهم في عملية السلام في دول الجوار... وقد رصدنا مجهوداته في السودان وكينيا والصومال."
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