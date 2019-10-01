وفد مصر بجنيف: الملكية الفكرية ركن أساسي في دفع جهود الإصلاح

القاهرة - (أ ش أ):

أكد السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أن الملكية الفكرية تُعد ركناً أساسياً في دفع جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه مندوب مصر اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو).

وأوضح أن رؤية (مصر 2030) تضمنت عدداً من المحاور المرتبطة بالملكية الفكرية، حيث أصبح البحث العلمي والتكنولوجيا مكونين رئيسيين في عملية التنمية الشاملة، كما تم إطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم.

وتناول يوسف إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2019 عاماً للتعليم في مصر، وصدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتهيئة بيئة مشجعة للابتكار، فضلاً عن إنشاء بنكي المعرفة والابتكار، وإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الباحثين والمُبتكرين وتمويلهم، مما ساهم فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير مؤشر الابتكار العالمى لعام 2019.

واستعرض المبادرة الإقليمية للمعرفة والابتكار للمنطقة العربية وإفريقيا التي أطلقتها مصر مؤخراً، بهدف بناء نظام تعليمي يُركز على تشجيع الإبداع والابتكار، واستضافة مصر للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في أبريل الماضي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وأشار إلى تنظيم معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019 في نوفمبر المقبل الذي سيُتيح الفرصة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم، حيث سيحمل معرض هذا العام شعار "إفريقيا تبتكر" اتصالاً بتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.