تقرير: كوريا الشمالية والولايات المتحدة اتفقتا على استئناف محادثاتهما السبت القادم

سول- (د ب أ):

أفادت تقارير إعلامية بأن كوريا الشمالية والولايات المتحدة اتفقتا على استئناف محادثاتهما بشأن برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي الأسبوع القادم.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وسائل إعلام من الجارة الشمالية أن الجانبين اتفقا على استئناف المحادثات يوم السبت القادم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اتفقا خلال قمة جمعتهما على الحدود بين الكوريتين أواخر يونيو على عقد مفاوضات على مستوى مجموعات العمل بين البلدين من أجل التوصل إلى تفاصيل اتفاق محتمل.

وكانت قمة أخرى بين الزعيمين قد عُقدت في فيتنام في فبراير الماضي وانتهت بالفشل، حيث لم يتمكن الجانبان من التوصل إلى توافق بشأن القضية المركزية المتمثلة في نزع السلاح النووي لبيونج يانج.