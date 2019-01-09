الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع ميركل الوضع في سوريا

موسكو - (أ ش أ)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر الهاتف الوضع في سوريا وتشكيل لجنة صياغة الدستور السوري الجديد.

وأعلن الكرملين في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس بوتين وميركل واصلا تبادل الآراء بشأن الوضع في سوريا، بما في ذلك تشكيل اللجنة الدستورية مستندة إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال القمة الرباعية حول سوريا التي جمعت قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا في اسطنبول يوم 27 أكتوبر 2018.

وأكد الطرفان سعيهما إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مساعدة تسيير العملية السياسية في سوريا بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية طويلة الأمد للأزمة السورية.