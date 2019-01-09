جريفيث: الرئيس هادي شدد على أهمية اتفاق ستوكهولم.. ويجب تفعيله على الأرض

كتب – مصراوي:

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، إن المجتمع الدولي يريد تفعيل اتفاق ستوكهولم على الأرض، وتحقيق إلتزام كامل به، قبل المضي في جولة جديدة من المحادثات.

وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بشأن اليمن، اليوم الاربعاء، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أكد له "بنبرة قوية"، أن الاتفاق خطوة مهمة لتحقيق حل شامل للأزمة اليمنية.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، وجود نقص كبير في العمليات القتالية في محافظة الحديدة منذ التوصل لاتفاق ستوكهولم، لافتًا في الوقت ذاته على وقوع بعض الخروق للاتفاق، إلا أن الأوضاع تتسم بالهدوء الحذر.

وقال: "إن طرفا اتفاق ستوكهولم يتقدمان في تحقيق التزاماتهما حتى لو صعب الأمر ونحثهما على الاستمرار في ذلك"، مضيفًا: "ندعو طرفي النزاع لإنهاء لوائح المعتقلين المقرر تبادلهم".

وشدد جريفيث على ضرورة تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز للحد من تفاقم الأزمة، ومؤكدًا على أهمية أن تستفيد المدينة مثل الحديدة من اتفاق ستوكهولم.