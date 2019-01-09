ترامب: الوضع على الحدود يمثل أزمة إنسانية

واشنطن - (د ب أ):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع على الحدود الأمريكية المكسيكية بأنه يمثل أزمة إنسانية "للقلب والروح" قائلا إن السبب الوحيد للاغلاق الحكومي الحالي هو أن الديمقراطيين في الكونجرس لن يمولوا أمن الحدود.

وأضاف ترامب أن الأزمة تضر بالنساء والأطفال بشكل خاص وتكلف الأمريكيين حياتهم.

وتابع الرئيس في خطاب تلفزيوني استغرق تسع دقائق أمس الثلاثاء للأمة من المكتب البيضاوي "ستُفقد آلاف الأرواح الأخرى إذا لم نتحرك الآن".

وذكر الديمقراطيون في معرض ردهم أن الرئيس يحتجز الحكومة كرهينة بسبب "هاجسه" مع إجبار الأمريكيين على دفع ما قالوا إنه سور حدودي "مكلف وغير فعال".

وألقى ترامب خطابه إلى الأمة فيما تدخل الحكومة الأسبوع الثالث لإغلاق جزئي، ناجم عن الخلاف حول تمويل أمن الحدود ، بما في ذلك السور الحدودي.

وأضاف ترامب أن السور ضروري نظرا لأن جميع الأمريكيين تضرروا بسبب الهجرة غير الشرعية الخارجة عن نطاق السيطرة من قبل مجرمين، تبين أنهم تورطوا في السابق في أعمال عنف.

وقال ترامب إن "هناك مجرمين تم اعتقالهم عند الحدود وارتكبوا آلافا من جرائم العنف".

وأوضح ترامب أن الحقيقة المأساوية للهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية هو التدفق غير القابل للسيطرة لمهربي البشر والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

وتابع: "هذه الدائرة من معاناة البشر هي ما تصر إدارتي على إنهائها".

من جانبها، ذكرت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب أن تصريحات الرئيس خلال الإغلاق الجزئي "مليئة بالمعلومات المضللة وحتى يشوبها سوء القصد".

وتابعت أن النساء والأطفال الذين وصلوا إلى الحدود لا يمثلون تهديدا أمنيا لكن تحديا إنسانيا.

وقال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ إن ترامب استخدم المكتب البيضاوي في "افتعال أزمة"، ودعاه إلى التوقيع على مشاريع القوانين التي تسمح بتمويل الحكومة وإنهاء إغلاق جزئي مستمر منذ 18 يوما.