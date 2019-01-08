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وزير الخارجية الأمريكي يغادر إلى الشرق الأوسط في جولة تشمل 8 دول

08:43 ص الثلاثاء 08 يناير 2019
وزير الخارجية الأمريكي يغادر إلى الشرق الأوسط في جولة تشمل 8 دول

واشنطن - (د ب أ):

غادر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى منطقة الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، حيث سيقوم بجولة موسعة تشمل 8 دول.

وكتب بومبيو، على موقع "تويتر": "أتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم لإرسال رسالة واضحة لأصدقائنا وشركائنا بأن الولايات المتحدة ملتزمة تجاه المنطقة، ملتزمة بهزيمة تنظيم داعش، وملتزمة بمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".

ومن المقرر أن تشمل الجولة كلا من الأردن ومصر والبحرين والإمارات ثم قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت، وتستمر حتى 15 من يناير الجاري.

الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الشرق الأوسط

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