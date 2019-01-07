الخارجية الروسية: ممثل عن الولايات المتحدة زار بول ويلان في محبسه

موسكو (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن ممثل عن الولايات المتحدة الأمريكية زار المواطن الأميركي بول ويلان، المحتجز في روسيا منذ نهاية ديسمبر الماضي بتهمة التجسس.

وقالت زاخاروفا - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين -: "إن ممثل عن الولايات المتحدة الأمريكية زار ويلان، وأن الطرف الأمريكي لم يتصل بنا بهذا الشأن بعد، وبقية الدول طلبت تصريحًا لزيارته وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المبرمة عام 1963"، مضيفةً : "إذا أراد المحتجز هذه الزيارات، سيتم ترتيبها في مواعيد ملائمة للطرفين".

وكان مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن في وقت سابق، عن اعتقال المواطن الأمريكي بول ويلان في موسكو وتم فتح تحقيق جنائي بتهمة التجسس، ويحمل ويلان إلى جانب الجنسية الأمريكية، الجنسية البريطانية والجنسية الأيرلندية.