مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل تركيا لإجراء مباحثات بشأن سورية

اسطنبول - (د ب أ):

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى تركيا اليوم الاثنين، لإجراء مباحثات مرتقبة بشأن سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن بولتون يرافقه رئيس الاركان جوزيف دانفورد والمبعوث الأمريكي لسورية جيمس جيفري، الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص الجديد للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

ومن المقرر أن يجرى المسؤولون الأمريكيون مباحثات مع المتحدث الرئاسي التركي والمستشار الأمني إبراهيم كالين ووزير الدفاع خلوصي آكار ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان غدا الثلاثاء.

ويتضمن جدول أعمال المباحثات دور تركيا في محاربة تنظيم داعش عقب الإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من سورية، والهجوم التركي المقرر ضد القوات الكردية في شمال سوريا.

وتعد وحدات حماية الشعب الكردية من حلفاء أمريكا في الحرب على تنظيم داعش.

وتعتبر تركيا الوحدات، التي تسيطر على أراضي على الحدود مع تركيا، منظمة إرهابية.

وكان بولتون قد أكد قبل وصوله لتركيا أن أمريكا تريد ضمانات حماية من تركيا للأكراد الذين يحاربون في سوريا.

ومن المقرر أن يغادر الوفود الأمريكي تركيا غدا.