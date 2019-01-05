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    اشتباكات بين "السترات الصفراء" والشرطة قرب البرلمان الفرنسي

    08:00 م السبت 05 يناير 2019
    اشتباكات بين "السترات الصفراء" والشرطة قرب البرلمان الفرنسي

    السترات الصفراء والشرطة الفرنسية

    باريس (د ب أ)

    اشتبك اليوم السبت متظاهرو "السترات الصفراء" مع الشرطة التي أطلقت كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع بالقرب من الجمعية الوطنية (البرلمان) ومتحف أورسيه في وسط العاصمة الفرنسية باريس.

    وتدفقت حشود من السياح بعيدا عن متحف الفن الحديث في فترة ما بعد الظهيرة ، حيث امتلأ الهواء بالغاز المسيل للدموع، وأغلقت شرطة مكافحة الشغب جسورا فوق نهر السين.

    وابتعد المتظاهرون في النهاية عن المتحف الواقع على جانب النهر واحتشدوا حول الجمعية الوطنية ، وقام البعض بإشعال حرائق في شارع بوليفار سان جيرمان القريب، قبل اندلاع المزيد من الاشتباكات.

    واجتمع وزير الداخلية كريستوف كاستانير مع القيادات الأمنية، وحذر عبر تويتر من أنه تم الإبلاغ عن أعمال عنف في مدن عديدة أخرى. وقال : "أدعو الجميع إلى التصرف بمسؤولية واحترام القانون.

    السترات الصفراء البرلمان الفرنسي باريس اشتباكات

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