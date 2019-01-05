أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

مواجهات بين السترات الصفراء والشرطة الفرنسية

03:40 م السبت 05 يناير 2019
مواجهات بين السترات الصفراء والشرطة الفرنسية

السترات الصفراء والشرطة الفرنسية

القاهرة - (مصراوي):

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بوقوع صدامات بين قوى الأمن الفرنسية و"السترات الصفراء" في باريس.

ودعا المحتجون من "السترات الصفراء" في فرنسا إلى يوم تعبئة ثامن، اليوم السبت، لاستنهاض حركتهم بعد اعتقال أحد قادتهم المعروفين في الإعلام، في تحد للحكومة التي باتت تصف تحركهم بـ"العصيان" وتطالب بعودة النظام.

وفي أول تعبئة للعام 2019، دعا المحتجون إلى التظاهر في باريس والمقاطعات، غير آبهين بالتنازلات التي قدمتها الحكومة والنقاش الوطني الكبير الذي يبدأ في منتصف يناير لبحث المطالب.

حركة السترات الصفراء الشرطة الفرنسية فرنسا باريس

الخبر التالى:

المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان