مواجهات بين السترات الصفراء والشرطة الفرنسية

القاهرة - (مصراوي):

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بوقوع صدامات بين قوى الأمن الفرنسية و"السترات الصفراء" في باريس.

ودعا المحتجون من "السترات الصفراء" في فرنسا إلى يوم تعبئة ثامن، اليوم السبت، لاستنهاض حركتهم بعد اعتقال أحد قادتهم المعروفين في الإعلام، في تحد للحكومة التي باتت تصف تحركهم بـ"العصيان" وتطالب بعودة النظام.

وفي أول تعبئة للعام 2019، دعا المحتجون إلى التظاهر في باريس والمقاطعات، غير آبهين بالتنازلات التي قدمتها الحكومة والنقاش الوطني الكبير الذي يبدأ في منتصف يناير لبحث المطالب.