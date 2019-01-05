أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

الالاف يتجمعون في باريس احتجاجا على السياسات التقشفية للحكومة

01:23 م السبت 05 يناير 2019
الالاف يتجمعون في باريس احتجاجا على السياسات التقشفية للحكومة

المحتجين من حركة السترات الصفراء

(بي بي سي):

تجمع الالاف من المحتجين من حركة السترات الصفراء في عدة مراكز في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى.

هذه المظاهرات التي تعد الاولى لهذه الحركة في العام 2019 تمثل اختبارا للحكومة التي شددت موقفها من الحركة.

وقد وصفت الحكومة الفرنسية حركة السترات الصفراء بأنها حركة محرضة هدفها الوحيد هو الإطاحة بها.

وقد شاب العنف معظم المسيرات التي قامت بها الحركة، كما أدت إلى انتشار مظاهر التخريب في باريس وعدة مدن كبرى وأرغمت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تقديم تنازلات من بينها إلغاء زيادة في الضريبة على الوقود.

 

 

هذا المحتوى من

حركة السترات الصفراء باريس السياسات التقشفية إيمانويل ماكرون

الخبر التالى:

خمسون عامًا في مرمى الاحتلال .. لماذا الجولان؟
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان