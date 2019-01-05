مقتل سبعة من شرطة الحدود في هجوم لطالبان جنوب أفغانستان

كابول- (د ب أ):

ذكر المتحدث باسم حاكم إقليم قندهار جنوب أفغانستان، عزيز أحمد عزيزي اليوم السبت أن سبعة على الأقل من أفراد شرطة الحدود قُتلوا في هجوم شنته حركة طالبان في الإقليم.

وأضاف عزيزي أن أربعة آخرين أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت بمنطقة "سبين بولداك" بالإقليم.

يذكر أنه في أعقاب اغتيال رئيس شرطة إقليم قندهار في أكتوبر الماضي، صعد مسلحو طالبان من هجماتهم على أجزاء مختلفة من الإقليم.

وكان ستة جنود على الأقل من الجيش الأفغاني قد قُتلوا أمس الأول الخميس، وأصيب سبعة آخرون في هجمات لطالبان على قاعدة عسكرية ونقطة تفتيش قريبة منها في الإقليم.

وعززت حركة طالبان من هجماتها على قوات الأمن والمنشآت الحكومية في الأشهر الأخيرة، بينما زادت القوات الأفغانية والأمريكية عملياتها ضد القادة المدنيين للمسلحين.