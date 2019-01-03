الأمم المتحدة: جريفيث يزور اليمن والسعودية مطلع الأسبوع المقبل

صنعاء (د ب أ)

أعلنت الأمم المتحدة مساء اليوم الخميس، أن مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، سيزور كلاً من اليمن والسعودية بدءا من السبت القادم، في إطار مشاوراته مع أطراف الصراع.

وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة، أن جريفيث سيلتقي في صنعاء، قيادة أنصار الله الحوثيين، والجنرال باتريك كاميرت، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، إلى جانب ليز جراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن.

وبحسب الموقع، من المتوقع أن يلتقي جريفيث، في الرياض، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين.

في الوقت نفسه، عقد الجنرال كاميرت والأطراف، في الحديدة (غربي اليمن)، الاجتماع المشترك الثاني للجنة تنسيق إعادة الانتشار.

وبحسب فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، "فإن وقف إطلاق النار في الحديدة ما زال منفذاً".

وحتى الان لم تتضح نتائج تلك الاجتماعات المشتركة التي تضم ممثلي الحكومة اليمنية وممثلي الحوثيين ومراقبين دوليين برئاسة باتريك، وسط اتهامات متبادلة بين طرفي الصراع بشأن "اختراق الهدنة وعدم الالتزام باتفاق مشاورات السويد".