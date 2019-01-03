أفغانستان تطالب بتفسير تصريحات ترامب حول "الغزو السوفيتي" لها

كابول (د ب أ)

طلبت الحكومة الأفغانية تفسيرًا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزو الاتحاد السوفيتي السابق لأفغانستان.

وقال القصر الرئاسي الأفغاني في بيان اليوم الخميس، إنه تم تقديم طلب التوضيح عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

وأضاف البيان أن الحكومة الأفغانية تدرك أنه "يوجد فارق بين التعليقات والسياسة الرسمية لدولة ما".

ويأتي هذا التصريح بعد أن قال ترامب أمس الأربعاء: إن الاتحاد السوفيتي السابق، الذي غزا أفغانستان عام 1979، كان "على حق في أن يكون هناك" لأن "الإرهابيين كانوا يدخلون روسيا" آنذاك.

وقال وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني، وهو ابن زعيم سابق قاتل ضد الغزو الروسي، إن "الاحتلال السوفيتي كان انتهاكا خطيرا لسلامة أراضي أفغانستان وسيادتها الوطنية".

وذكر رباني في إشارة إلى تصريحات ترامب أن "أي ادعاء آخر، أمر يخالف الحقائق التاريخية".

وقال ترامب أيضا إن روسيا وباكستان والهند، هي التي يجب أن تتدخل في أفغانستان حاليا، وليس الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب: "لماذا نحن هناك على بعد 6000 ميل؟".

يذكر أن 14000 جندي أمريكي يتمركزون حاليا في أفغانستان.