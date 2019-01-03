البشير : السودان يتعرض لمؤامرة خارجية منذ أكثر من 20 عاما

الخرطوم- (د ب أ):

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن السودان يتعرض لمؤامرة خارجية مستمرة منذ عام 1955، لافتا إلى أن السودان يتعرض لحصار اقتصادي وحرب مستمرة منذ أكثر من 20 عاما.

وقال البشير خلال كلمة له اليوم الخميس بالخرطوم أمام تجمع من العاملين والمعاشيين في إطار احتفالات البلاد بالذكرى63 للاستقلال :"رغم كل هذا الحصار وهذه الحرب نعمل على مواجهة تلك التحديات، ونسعى لإيجاد حلول لهذه المعاناة المستمرة".

وأوضح أن التآمر على السودان لم يبدأ الآن بل منذ سنوات ، قائلا :" كان السودان على راس قائمة من 7 دول عربية يتم السعي لتدميرها".

وأضاف :" نعمل على استغلال الموارد التي يتمتع بها السودان لمصلحة المواطن"، مؤكدا أن السودان سيتجاوز هذه الازمة بكل قوة وثبات.

وتأتي تصريحات البشير في وقت دعت فيه المعارضة السودانية اليوم إلى خروج مظاهرات غدا الجمعة في كل الولايات والمدن السودانية تحت مسمى "جمعة الحرية والتغيير".

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية منذ 19 ديسمبر الماضي احتجاجات على تردي الاوضاع الاقتصادية ما أدى إلى سقوط 19 حالة وفاة من بينهم أفراد من القوات النظامية وإصابة 219 مواطنا و187 من أفراد القوات النظامية ، حسبما أعلن بشارة جمعة ارور وزير الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية يوم الخميس الماضي .

فيما أفاد حزب الأمة القومي السوداني المعارض أول أمس الثلاثاء بسقوط 45 قتيلا و1000 مصاب منذ انطلاق الاحتجاجات .

من جهتها ، تقول منظمة العفو الدولية إن 37 شخصا توفوا في الاحتجاجات.