ترامب: تلقيت "خطابا عظيما" من زعيم كوريا الشمالية

واشنطن - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الأربعاء/ أنه تلقى "خطابا عظيما" من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وأن كليهما يرغب في عقد لقاء مرة أخرى.

وقال ترامب - خلال اجتماع وزاري في البيت الأبيض - بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية - إنه وكيم أسسا "علاقة جيدة جدا"، مضيفا أن لقاءهما في سنغافورة العام الماضي حال دون وقوع "حرب كبرى في آسيا".

وأكد ترامب أنه وكيم "يريدان جديا أن يفعلا شيئا" لتقليل التوترات بين البلدين، مشيرا إلى أنه "ليس في عجلة" لعقد اجتماع ثان.

يأتي ذلك بعد يوم من خطاب كيم في أول أيام 2019، مهددا بأن تتخذ كوريا الشمالية "مسارا جديدا" في المحادثات النووية إذا لم تخفف الولايات المتحدة من وطأة العقوبات الاقتصادية، كما قال إنه مستعد للقاء ترامب مرة أخرى.